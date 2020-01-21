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"Нефтяные" разногласия с РФ: Беларусь заключила сделку с Норвегией

"Нефтяные" разногласия с РФ: Беларусь заключила сделку с Норвегией
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ.

"Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup.

Как сообщает DW, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге.

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Отмечается, что после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.

В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

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Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.

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Россия, Нефть, Беларусь, Норвегия, БНК.
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