"Нефтяные" разногласия с РФ: Беларусь заключила сделку с Норвегией

Беларусь начала закупать нефть из Норвегии на фоне конфликта с РФ.

"Белорусская нефтяная компания" в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup.

Как сообщает DW, норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Ожидается, что норвежский танкер Breiviken, нагруженный 80 000 тоннами нефти, прибудет в Клайпеду 22 января. Оттуда нефть будет доставлена к Новополоцкому НПЗ ("Нафтан") по железной дороге.

Отмечается, что после получения первой партии топлива белорусская сторона собирается продолжать переговоры о дальнейших поставках.

В то же время белорусское онлайн-издание Tut.by пишет, что железнодорожные поставки нефти из Клайпеды в направлении Новполоцкого НПЗ обойдется Минску примерно в 20 долларов за тонну, что значительно дороже транспортировки топлива по нефтепроводам.

Сделка была заключена на фоне разногласий между Москвой и Минском по вопросу цены на энергоносители, из-за которых Россия в начале января прекратила поставки нефти в Беларусь.