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СМИ: у Дуды создадут кризисный штаб по "выявлению лжи Путина"

СМИ: у Дуды создадут кризисный штаб по "выявлению лжи Путина"
20:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Польше создают кризисный штаб по реагированию на заявления Путина.

В канцелярии президента Польши Анджея Дуды создается кризисный штаб с участием экспертов и историков, задачей которого будет немедленное реагирование на ложь президента России Владимира Путина в исторической плоскости в адрес Польши.

Кризисный штаб создается накануне выступления президента РФ Путина 23 января в Иерусалиме в ходе мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения гитлеровского концлагеря Освенцим, информирует rmf24.pl.

"В канцелярии президента будет создан штаб, состоящий из экспертов по вопросам массовой коммуникации и историков. Их задачей будет выявление по горячим следам лжи Владимира Путина", - отмечает радио.

По этому поводу Дуда также даст интервью нескольким польским СМИ.

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Кроме того, в израильской и американской прессе появится серия платных статей, которые должны показать польскую версию исторических событий.

Как отмечает издание, Москва знает о планах Варшавы, а поэтому нельзя исключать, что она будет им противодействовать.

Как сообщалось ранее, с конца декабря между Россией и Польшей развернулось противостояние в публичной плоскости по историческим вопросам. Президент России Владимир Путин и другие российские чиновники высокого уровня несколько раз подчеркнули, что СССР не начинал вместе с Гитлером Вторую мировую войну нападением на Польшу. В Кремле отмечали, что, напротив, Польша была агрессором, оккупировав часть Чехословакии после Мюнхенского соглашения 1938 года. Именно это соглашение, по убеждению Путина, а не пакт Молотова-Риббентропа, и стало причиной войны. Также Москва акцентировала на том, что Красная армия не оккупировала Польшу в 1939 году, а просто ввела свои войска на территорию, где власть уже не контролировала ситуацию.

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В Польше осудили эти высказывания, назвав их пропагандой сталинской эпохи, и вызвали из-за этого в МИД посла России в Польше. В Польше отмечают, что действия Красной армии в начале войны были агрессией против независимого государства, а освобождение из-под немецкой оккупации принесло дальнейшее коммунистическое порабощение.

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Польша, Россия, Владимир Путин, Вторая мировая война, Анджей Дуда.
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