Оржель: К 2050 году уровень ВИЭ в Украине должен составлять порядка 70%

Новости Бизнеса:Украина к 2050г откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70%.

Украина может полностью отказаться от угольной генерации к 2050 году, доля возобновляемых источников (ВИЭ) в структуре производства электроэнергии к этому моменту может достичь порядка 70%.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, представляя концепцию "зеленого" энергетического перехода Украины до 2050 года.

"К 2050 году уровень ВИЭ должен составлять порядка 70%. У нас есть оценки, разные графики и сценарии реализации этой цифры, но самым главным является то, что это развитие (ВИЭ – Ред.) должно быть экономически обоснованным", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Мы прогнозируем полное замещение угольной генерации к 2050 году. У меня есть надежда, и я фактически уверен, что это произойдет раньше, с учетом тех вызовов и проблем, которые в настоящее время несет это направление", – добавил министр.

В свою очередь доля атомной генерации в энергобалансе страны к 2050 году снизится до 20-25%.