Проекты возобновляемой энергетики: когда пройдут первые аукционы

Первые аукционы, на которых возможность продавать электроэнергию, выработанную из возобновляемых источников энергии, получит компания, предложившая наименьшую цену, могут быть проведены уже в апреле, сообщил на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
"Надеюсь, что это будет в апреле. В марте мы примем решение по компромиссу с "зеленой" генерацией, и исходя из этого будет принята квота, будет принято решение о проведении аукциона", - сказал Оржель, добавив, что для правительства приоритетной задачей является создание конкуренции при проведении аукциона.
Как сообщалось ранее, 25 апреля Верховная Рада приняла закон, который предусматривает переход от "зеленого" тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года.
Сегодня главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.
Напомним, Минэкоэнерго предлагает НКРЭКУ временно ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.