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Министерство энергетики создает новое госпредприятие

Министерство энергетики создает новое госпредприятие
11:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Минэкоэнерго вместе с защитой окружающей среды создают новое госпредприятие.

При Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создают новое госпредприятие - "Укруголь".

Об этом говорится в приказе главы министерства Алексея Оржель от 14 января.

В соответствии с приказом, новосозданное предприятие будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2. 

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Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручили принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь".

Кроме этого, данные о "Укругле" должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

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Как сообщает издание ExPro со ссылкой на пресс-службу министерства, основная идея создания "Укругля" - обеспечение надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защита украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.

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Алексей Оржель, Минэкоэнерго, Укруголь.
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