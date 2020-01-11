Новые представители правительства в "Укргидроэнерго": названы имена

Новости Бизнеса:Правительство обновило представителей государства в набсовете "Укргидроэнерго".

Первый заместитель главы министерства энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин и руководитель ООО "Сети и системы" Олег Палайда назначены членами наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго" как представители государства.

Соответствующий приказ №4 от 3 января 2020 года профильного ведомства обнародован на его сайте. Ранее, 24 декабря 2019 года, Кабинет министров своим распоряжением №1399 согласовал соответствующие кандидатуры.

В свою очередь на сайте "Укргидроэнерго" отмечается, что Шубин и Палайда на обозначенных должностях заменили Ольгу Буславец и Валентину Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5744,8 МВт.