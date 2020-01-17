Скачать
Пятница, 17.01.2020
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
"Должна быть новая концепция и новый подход": Зеленский предложил Гончаруку разделить часть министерств
Зеленский предложил Гончаруку разделить часть министерств
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

Ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: Минэкоэнерго обратилось к НКРЭКУ

Ограничение импорта электроэнергии из РФ и Беларуси: Минэкоэнерго обратилось к НКРЭКУ
20:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Минэкоэнерго предлагает НКРЭКУ временно ограничить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой рассмотреть возможность временно ограничить распределяющуюся на суточных и месячных аукционах доступную пропускную способность межгосударственных сечений между Украиной и странами, не являющимися членами Энергетического сообщества.

Необходимость ограничить продажу сечений для импорта электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) связана со значительными проблемами балансирования энергосистемы и ограничением отечественной генерации, говорится в письме Минэкоэнерго к регулятору, которое разместил народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") в Facebook в пятницу.

Минэкоэнерго отмечает, что проблемы в энергосистеме связаны со значительным снижением спроса на электроэнергию из-за аномально теплой температуры, отсутствием достаточных предложений на разгрузку на балансирующем рынке, недостаточностью стимулов для уменьшения небалансов, отсутствием эффективного рынка вспомогательных услуг.

Четырем странам могут быть интересны услуги Украины по хранению газа

Как указывает Минэконоэнерго, в декабре 2019 года и в начале 2020 года в ОЭС наблюдается существенный профицит электроэнергии, достигавший 39 млн кВт-час в сутки. При этом министерство не видит предпосылок для улучшения ситуации в ближайшее время.

Министерство поясняет, что вмешательство регулятора необходимо, так как ограничение импорта электроэнергии оператором рынка НЭК "Укрэнерго" может привести к судебным искам со стороны компаний, которые выкупили часть пропускной способности.

МВФ поддержал политику Гончарука и Нацбанка

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили с силу правки в закон "О рынке электрической энергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, среди прочего, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ. Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, по части межгосударственных сечений между Украиной и странами, которые не являются членами Энергосообщества, а также возможность относительно таких стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алексей Кучеренко, Россия, Беларусь, Электроэнергия, НКРЭКУ, Минэкоэнерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
02 Благодаря таким матерям в мире растут очередные неудачники (Фото)
03 Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки
04 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
05 Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
В Офисе генпрокурора начинается отбор новых прокуроров
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь