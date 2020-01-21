В Украине спутниковый мониторинг выявил около 4,3 млн га "теневых" земель

Новости Бизнеса:Исследование показало, что почти каждый 10-й гектар сельхозземель в Украине находится в "тени".

EOS Crop Monitoring, платформа для спутникового мониторинга с/х угодий, выявила около 4,3 млн га "теневых" земель, данные о которых отсутствовали в Государственном кадастре.

Согласно сообщению платформы в соцсети Facebook в понедельник, почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в "тени".

"То есть, де-юре поля не существует, а де-факто - с него собирают урожаи. EOS Crop Monitoring оценил, сколько в 2019 году заработали на незарегистрированных полях. Прогнозируемая сумма - 88,5 млрд грн", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось ранее, украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 33,87 млн тонн зерна, что на 7,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.