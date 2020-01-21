Госстат: В 2019 году грузоперевозки в Украине выросли на 8%

Новости Бизнеса:В Госстате сообщили об увеличении грузоперевозок, транспортными компаниями, на 8% и падении пассажироперевозок на 4%.

Транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2018 годом на 8% – до 674,5 млн тонн, а перевозку пассажиров сократили на 4% - до 4,26 млрд человек, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот транспорта увеличился на 2,1% – до 338,88 млрд т/км, пассажирооборот увеличился на 3,3% – до 107,9 млрд пасс./км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, транспортные предприятия Украины в 2018 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2017 годом на 2% – до 624,1 млн тонн, а перевозку пассажиров - на 3,5%, до 4,486 млрд человек.

Напомним, в декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных.