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Кабмин решил вопрос с непрофильными активами госкомпаний

Кабмин решил вопрос с непрофильными активами госкомпаний
19:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Кабинет министров намерен приватизировать непрофильные активы госкомпаний.

Кабинет министров намерен приватизировать непрофильные активы государственных компаний, о чем на своем канале в Telegram заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, этот вопрос он поднял на сегодняшнем совещании с представителями государственных предприятий.

"Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - написал он.

Гончарук отметил, что Фонд госимущества должен привлекать инвестиции путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

Также на совещании премьер поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятиях. Помимо этого, он поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

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"Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал ранее, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим.

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Кабмин, Минэкономики, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Минэкономики развитие.
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