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Украина значительно увеличила товарооборот розничной торговли

Украина значительно увеличила товарооборот розничной торговли
22:05 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Госстате рассказали, что оборот розничной торговли Украины в 2019 году вырос на 10,5%.

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС, в 2019 году увеличился на 10,5% по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах.

Об этом сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года оборот розничной торговли вырос на 18,7%, а по сравнению с декабрем-2018 – на 12,5%.

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Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в 2019 года по сравнению с 2018 годом зафиксирован в Киевской (на 20%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%), Луганской (на 16%), Черкасской (на 14,8%) областях и в Киеве (на 15,1%).

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Украина, Торговля, Госстат.
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