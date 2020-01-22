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Взяточники из "Укргазвыдобування" предстанут перед судом

Взяточники из "Укргазвыдобування" предстанут перед судом
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Дело в отношении сотрудников ПАО "Укргазвыдобування", которых уличили в получении взяток, передано в суд.

Прокуроры Спецализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд дело в отношении служащих ПАО "Укргазвыдобування", которых разоблачили в получении 26,9 млн грн неправомерной выгоды. Об этом сообщает САП на своей странице в Facebook.

"Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в суд обвинительный акт по делу о получении свыше 26,9 млн гривень неправомерной выгоды должностными лицами ПАО "Укргазвыдобування", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что указанные средства служащие получили от директора субъекта хозяйствования за содействие в признании подконтрольного ему общества победителем в конкурсных закупках на поставку товаров ПАО "Укргазвыдобування".

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Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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Суд, Укргазвыдобування, Взяточники, Взяточники из "Укргазвыдобування".
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