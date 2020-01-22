В Черновцах не будут снижать тарифы на тепло для населения

Новости Украины:В Черновцах один из самых низких тарифов на тепло в Украине и он не пересматривался уже несколько лет.

В коммунальном предприятии "Черновцытеплокоммунэнерго" объяснили, что не снижают тариф на тепло для населения, поскольку в городе до сих пор действовали одни из самых низких тарифов по Украине. Об этом сообщили на сайте Черновицкого городского совета.

"В Черновцах - один из самых низких тарифов на тепло в Украине и он не пересматривался уже несколько лет. Во всех городах Украины в прошлом году, когда вызросла стоимость газа и электроэнергии, тариф на тепло был пересмотрен. В Черновцах он не пересматривался и на начало прошлого отопительного сезона оставался самым низким в Украине - 1204,62 грн за 1 Гкал с НДС (для домов со счетчиками) или 27,90 грн за 1 кв. м с НДС (для домов без счетчиков). Указанный тариф остался действующим на 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Там отметили, что пересматривать тариф на тепло для населения могут только в сторону увеличения. Ведь в действующем тарифе до сих пор заложена заниженная стоимость газа.

"В ноябре 2019 года, когда начался отопительный сезон, ГКП «Черновцытеплокоммунэнерго» закупило газ для производства теплоносителя для населения по цене 4899 грн за 1000 куб. м без НДС, с 1 января 2020 года цена газа составила - 5500 грн за 1000 куб. м без НДС или на 558 грн больше, чем предусмотрено в тарифе для населения. Согласно постановлению правительства, тарифы на тепло для населения откорректировали в сторону снижения в тех городах Украины, где в действующем тарифе была завышена стоимость газа. В Черновцах в действующем тарифе на тепло для населения и на сегодняшний день стоимость газа остается заниженной, поэтому тариф на тепло для предотвращения убытков может быть откорректирован только в сторону увеличения", - добавили в городском совете.

Кроме того, Черновцытеплокоммунэнерго во исполнение постановления правительства уменьшило на 6 млн грн начисления за декабрь 2019 года для бюджетных учреждений.

Как сообщалось, 26 декабря Кабинет министров обнародовал постановление, разрешающее теплопоставщикам пересчитывать платежки в случае снижения цены на газ по сравнению с уже заложенной в тарифе. По словам Премьер-министра Алексея Гончарука, решение правительства позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%.