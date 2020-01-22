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Гончарук о новой программе МВФ: Согласовываем ключевые условия

Гончарук о новой программе МВФ: Согласовываем ключевые условия
13:04 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Глава Кабмина рассказал, что в Украине ожидают в ближайшее время получения трехлетней программы от МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что Украина в ближайшее время ожидает получения трехлетней программы от Международного валютного фонда (МВФ).

"В ближайшее время мы ожидаем получения трехлетней программы от МВФ, и мы уже согласовываем ключевые условия", - сказал Гончарук в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, которое обнародовала пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что не может обнародовать детали программы до того, как она будет объявлена.

"Однако я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области", - сказал Гончарук.

По мнению премьера, макроэкономическую стабильность может обеспечить Национальный банк как независимый финансовый регулятор, а поддержка независимости этого института может быть важной частью программы МВФ.

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"Существуют также важные элементы банковского сектора, которые можно просмотреть. Одной из особенностей сектора является то, что сейчас слишком большой процент государственных банков, поэтому, наличие качественного корпоративного управления в этих банках под большим вопросом. Мы должны ввести хорошее корпоративное управление, чтобы предотвратить вмешательством политиков в деятельность финансового сектора через эти крупные государственные банки", - заявил он.

Также важным вопросом, по словам главы правительства, является незаконное обогащение. "Ни в коем случае нельзя закрывать глаза на коррупцию. Кроме этого, драйверами изменений экономической системы является земельная реформа, приватизация и инструменты государственного частного партнерства. В рамках этого есть точки роста, которые могут быть отражены в новой программе", - констатировал Гончарук.

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МВФ, Кабмин, Алексей Гончарук.
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