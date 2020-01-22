Форум в Давосе: У Зеленского запланирована встреча с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Давос (Швейцария) встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.
Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.
Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.
Напомним, Государственный бюджет 2019 сведен с дефицитом 72,4 миллиардов гривен.