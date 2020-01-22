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Оксана Маркарова: Новая программа Украины с МВФ может стать последней
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Оксана Маркарова: Новая программа Украины с МВФ может стать последней

Оксана Маркарова: Новая программа Украины с МВФ может стать последней
06:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля 2020 года.

Украина все еще нуждается в финансовой поддержке Международного валютного фонда (МВФ), однако новая трехлетняя программа расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого с менеджментом Фонда, может стать последней, считает министр финансов Оксана Маркарова.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала глава Минфина в Facebook во вторник вечером.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем SDR 2,8 млрд или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, а затем планировалось еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства после выборов решено было начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в минувшем году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR 1,4 млрд.

В истории Украины ранее уже были более длительные периоды, когда она лишь выплачивала МВФ ранее полученные средства с процентами. В частности, в 2002-2007 годах и в 2011-2013 годах Киев заплатил Фонду соответственно SDR 1,45 млрд и SDR 6,43 млрд при отсутствии встречного финансирования.

В то же время в 1994-2001 годах "нетто" поступление средств в Украину от МВФ составило SDR 1,04 млрд, в 2008-2010 годах – SDR 8,72 млрд, в 2014-2018 годах - $ 3,92 млрд.

В результате в целом за годы сотрудничества с Фондом Киев получил SDR 22,41 млрд, а выплатил SDR 18 млрд, из которых SDR 2,47 млрд составили проценты.

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В 2020-2024 годах Украине предстоит выплатить МВФ, согласно данным на сайте Фонда, SDR 6,44 млрд, в том числе SDR 0,59 млрд процентов. Из этой суммы на этот год приходится SDR 1 млрд, на следующий – SDR 1,14 млрд.

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МВФ, Оксана Маркарова, Новая программа Украины с МВФ.
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