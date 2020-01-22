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"Огромный объем работы": Гончарук анонсировал "масштабное строительство"

"Огромный объем работы": Гончарук анонсировал "масштабное строительство"
15:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Украина с 1 марта начнет "масштабное строительство" инфраструктурных объектов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о начале масштабных работ по строительству инфраструктурных и социальных объектов в Украине с 1 марта.

"Украина с 1 марта должна начать масштабное строительство. Мы должны за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садиков, сто стадионов та 4000 километров дорог", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook.

Также глава правительства поручил главам областных государственных администраций максимально быстро утвердить, а "Укравтодору" – согласовать конкретные перечни объектов.

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Как сообщалось ранее, премьер в декабре прошлого года заявил, что правительство создало карту имеющихся и необходимых социальных объектов.

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Строительство, Кабмин, Укравтодор, Алексей Гончарук.
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