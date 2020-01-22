Не приносят прибыль и плодят коррупцию: Непрофильные активы госкомпаний отдадут в частные руки

Новости Украины:Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа непрофильных госактивов поможет побороть коррупцию.

Премьер-министр Алексей Гончарук на совещании с представителями государственных заявил, что непрофильные активы госкомпаний будут отданы в частный сектор. Об этом он рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и др. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции".

Гончарук также отметил, что Фонд государственного имущества должен "выстраивать способы привлечения инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны".

21 января Гончарук также поручил Министерству экономики пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, только в следственных изоляторах в 2019 году зафиксировали 76 случаев голодовки.