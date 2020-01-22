Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных

Новости Украины:По данным Офиса генпрокурора, только в следственных изоляторах в 2019 году зафиксировали 76 случаев голодовки.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предлагает премьер-министру Алексею Гончаруку законодательно урегулировать вопросы оказания медицинской помощи людям, которые отказались от употребления пищи во время пребывания в местах несвободы.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, действующее законодательство предусматривает применение принудительного кормления осужденного, который заявил о голодовке, только на основании решения суда. Рассмотрению суда должно предшествовать заключение врача.

В то же время эту норму фактически не могут реализовать из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания и норм пищевых продуктов.

«Этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины», – отметили в Офисе генпрокурора. По данным Офиса. По данным Офиса генпрокурора, только в следственных изоляторах в 2019 году зафиксировали 76 случаев объявления голодовки.