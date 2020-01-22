В Давосе заместитель министра рассказал об украинской диджитализации

Новости Украины:В швейцарском Давосе сегодня начался Всемирный экономический форум, который будет проходить до 24 января.

Новые технологии меняют мир, как следствие одни люди теряют работу, другие становятся более востребованы. Поэтому Украине необходимо кардинально изменить систему образования для IТ-индустрии, помочь людям получить соответствующие навыки.

На этом акцентировал внимание на панельной дискуссии Украинского дома в Давосе "Смогут ли технологии спасти мир?" заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

"Технологии приносят изменения. И как следствие люди теряют работу, но IТ также создает новые рабочие места. И я думаю, что государство должно вмешаться", - сказал Борняков.

По его мнению, большинство профессий исчезнет через 20-30 лет. Поэтому работают над проектом, который поможет людям найти себя и освоить новые профессии.

"Мы сможем научить людей простым цифровым навыкам, чтобы подготовить их к использованию новых цифровых продуктов", - отметил он.

Заместитель министра также рассказал о диджитализации Украины. В частности, о запуске уникального сервиса поддержки молодых родителей - еМалятко.

"Сейчас с этим новым сервисом родителям даже не нужно покидать роддом. Зарегистрировать ребенка можно за 20 минут с помощью планшета. Нужно только заполнить формы - и всё, документ готов", - рассказал чиновник.

Ожидается, что в этом году в Давос приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, канцлер Австрии Себастьян Курц. Украину на ВЭФ представит Президент Владимир Зеленский, который прибудет в Швейцарию 22 января. Программой визита предусмотрено его выступление на форуме. Зеленский также планирует провести там заседание Национального инвестиционного совета.