В Давосе заместитель министра рассказал об украинской диджитализации

Новые технологии меняют мир, как следствие одни люди теряют работу, другие становятся более востребованы. Поэтому Украине необходимо кардинально изменить систему образования для IТ-индустрии, помочь людям получить соответствующие навыки.
На этом акцентировал внимание на панельной дискуссии Украинского дома в Давосе "Смогут ли технологии спасти мир?" заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.
"Технологии приносят изменения. И как следствие люди теряют работу, но IТ также создает новые рабочие места. И я думаю, что государство должно вмешаться", - сказал Борняков.
По его мнению, большинство профессий исчезнет через 20-30 лет. Поэтому работают над проектом, который поможет людям найти себя и освоить новые профессии.
"Мы сможем научить людей простым цифровым навыкам, чтобы подготовить их к использованию новых цифровых продуктов", - отметил он.
Заместитель министра также рассказал о диджитализации Украины. В частности, о запуске уникального сервиса поддержки молодых родителей - еМалятко.
"Сейчас с этим новым сервисом родителям даже не нужно покидать роддом. Зарегистрировать ребенка можно за 20 минут с помощью планшета. Нужно только заполнить формы - и всё, документ готов", - рассказал чиновник.
Ожидается, что в этом году в Давос приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, канцлер Австрии Себастьян Курц. Украину на ВЭФ представит Президент Владимир Зеленский, который прибудет в Швейцарию 22 января. Программой визита предусмотрено его выступление на форуме. Зеленский также планирует провести там заседание Национального инвестиционного совета.