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МИД Польши: Вандализм на могиле УПА - попытка поссорить Варшаву с Киевом

МИД Польши: Вандализм на могиле УПА - попытка поссорить Варшаву с Киевом
02:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Посольство Украины в Польше проинформировало МИД РП о факте исчезновения мемориальной доски с могилы УПА на горе Монастырь.

Провокация на могиле УПА на горе Монастырь вблизи польско-украинской границы - это попытка поссорить Польшу с Украиной. Соответствующие службы займутся расследованием этого инцидента. Об этом МИД Польши, сообщил в Twitter.

"В свете последних попыток поссорить народы Европы на исторической почве, мы видим очередные действия, имеющие целью поставить под сомнение добрососедские отношения, на этот раз с Украиной. Мы с сожалением воспринимаем очередной провокационный инцидент в Монастыре. Соответствующие польские службы займутся этим делом", - говорится в сообщении МИД Польши.

Как известно, накануне посольство Украины в Польше проинформировало МИД РП о факте исчезновения мемориальной доски с могилы УПА на горе Монастырь. Посол Украины в РП в комментарии агентству подчеркнул, что украинская сторона осуждает любой акт вандализма над украинским местами памяти в Польше, польскими - в Украине либо любыми другими. Дипломат обратил внимание, что о восстановлении мемориальной доски на горе Монастырь украинская сторона ведет переговоры с польской и надеется, что двусторонние переговоры, которые являются результатом договоренностей на высшем уровне, будут результативными.

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На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, неизвестные вандалы несколько дней тому назад уничтожили мемориальную таблицу на могиле воинов УПА, которая до этого была повреждена в 2015 году. В комментарии агентству председатель Объединения украинцев в Польше Петр Тима подчеркнул, что это "элемент гибридной войны и очередная попытка вызвать негативный резонанс в украинско-польских отношениях".

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Киев, Варшава, Польша, МИД Польши, Вандализм, Могила УПА.
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