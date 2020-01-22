Скачать
Среда, 22.01.2020
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Республиканцы внесли поправки к резолюции о порядке проведения импичмента
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
Заявка сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2021
В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter произошел сбой

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров
06:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и наблюдательных советов.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - написал премьер в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Генпрокурор просит Кабмин урегулировать вопрос голодовки заключенных

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабинет Министров Украины, Зарплаты, Арсен Аваков, Топ-менеджеры, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк назвал главную причину отказа Украины от полного разведения сил
02 Премьер объявил о "хороших новостях" по результатам форума в Давосе
03 "Амбиции и давление на ЕС": посол дал ценный совет Украине
04 Потенциальная победа: иммунные Т-клетки могут излечить все виды рака
05 Врачи назвали целебные свойства помело
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине разгулялся &quot;свинной&quot; грипп: что это такое и как себя уберечь
В Украине разгулялся "свинной" грипп
Активно распространяется: китайский вирус обнаружили в США
Китайский вирус обнаружили в США
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
В Украине приняли Йованович с визитом (Фото)
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Рецепт дня: сырный суп с копченым окорочком и молоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь