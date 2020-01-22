Гончарук поручил пересмотреть зарплаты государственных топ-менеджеров

Новости Украины:Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Министерству экономического развития и торговли пересмотреть заработные платы топ-менеджеров и наблюдательных советов.

"Поручил Минэкономики сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой", - написал премьер в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал данные о заработных платах членов правительства за 2019 год. Самую высокую среднюю зарплату в минувшем году получал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию формирования зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.