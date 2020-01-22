Фонду госимущества передали свыше 300 госпредприятий

Новости Бизнеса:В Минэкономразвития рассказали, что на приватизацию передали 305 госпредприятий.

В управление Фонда государственного имущества передано для дальнейшей приватизации 305 государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приватизация этих предприятий была темой разговора во время селекторного совещания с руководителями аграрных государственных предприятий заместителя министра экономики Тараса Высоцкого совместно с представителями Фонда государственного имущества Украины. Речь шла о текущей деятельности предприятий, их инвентаризации и подготовке предприятий к аукциону.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут их деятельность сделать эффективной. Задача Фонда госимущества - подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах ", - подчеркнул Высоцкий.

Как известно, премьер-министр Алексей Гончарук поручил председателю Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко провести в 2020 году прозрачную приватизацию более 300 объектов.

В первом квартале года Фонд госимущества намерен объявить более 200 аукционов с новым качеством раскрытия информации.

В январе этого года Фонд госимущества в тестовом режиме запустил виртуальные комнаты данных об объектах приватизации с целью упростить доступ к информации и предотвратить коррупцию при ее получении, увеличить прозрачность процесса приватизации, повысить конкуренцию и цену объектов на аукционах.

Ожидается, что полноценная система комнат данных будет внедрена в течение первого квартала 2020 года.Также планируется создание и физической комнаты данных.