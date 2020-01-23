ЕС временно приостановил поставки курятины из Украины

Новости Бизнеса:В Госпродпотребслужбе говорят, что ЕС приостановил поставки курятины из Украины не смотря на имеющиеся договоренности.

Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи с недавней вспышкой птичьего гриппа, несмотря на предыдущие партнерские договоренности и своевременное информирование с украинской стороны.

Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают", - отмечается на сайте Госпродпотребслужбы.

При этом указывается, что Украина в соответствии с международными обязательствами сообщила своих международных торговых партнеров об обнаружении случая гриппа птицы, а украинские мероприятия по контролю и ликвидации вируса признаны эквивалентными европейским.

"Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС стало потрясающе неожиданным для украинской стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 20 января этого года ветеринары зафиксировали случай птичьего гриппа на агропредприятии "Хутор" в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили 22 тыс. голов домашней птицы.

До этого случаи заболевания птичьим гриппом в Украине были зафиксированы в 2017 году. Тогда Евросоюз и ряд восточных стран ввели временный запрет на ввоз украинской продукции птицеводства.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, к которой чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. В случае обнаружения заболевания на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция).