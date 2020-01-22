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Птичий грипп не проблема: Украина и ЕС не намерены останавливать взаимные поставки птицы

Птичий грипп не проблема: Украина и ЕС не намерены останавливать взаимные поставки птицы
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В ЕС было зафиксировано несколько случаев птичьего гриппа, а недавно его выявили и в Украине.

Украина и Европейский Союз не хотят прекращать взаимные поставки птицы, несмотря на то, что за последний месяц случаи птичьего гриппа были зафиксированы в ряде стран-членов ЕС, а недавно и в Украине.

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Только если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (Этого сценария обе стороны хотят избежать)", - написал он.

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По словам торгпреда, Украина немедленно сообщила в компетентные органы ЕС о случае птичьего гриппа в Винницкой области и активно сотрудничает с контрольными органами Евросоюза, чтобы реакция была дружественной и адекватной.

Также Украина приостановила сертификацию мощностей экспортера в 30 км зоне, хотя законодательство ЕС устанавливает требования по 10 км.

"Эти все меры предпринимаются для того, чтобы доказать всему миру, что доверие позволяет сохранять торговлю в таких чувствительных ситуациях", - подчеркнул Качка.

Он также отметил, что Украина, в свою очередь, не прекратила ввоз мяса птицы из стран ЕС после обнаружения там вируса, благодаря своевременному решению о зонировании и информированию.

Как сообщалось ранее, 21 января этого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года в Украине случай птичьего гриппа - в Винницкой области.

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Ранее, в январе вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и Германии.

Птичий грипп – острая вирусная инфекция птиц, к которой чувствительны как домашние, так и дикие перелетные птицы. Основными переносчиками инфекции являются перелетные водоплавающие птицы. В случае обнаружения заболевания на какой-либо территории, ведомства устанавливают ограничения на экспорт птицы из этой страны и принимают меры по ликвидации болезни (карантин, зонирование, дезинфекция).

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ЕС, Птица, Птичий грип, Тарас Качка, Поставки птицы.
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