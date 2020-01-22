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Среда, 22.01.2020
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Опасный вирус из Китая: Турция приняла меры

Опасный вирус из Китая: Турция приняла меры
14:21 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: twitter.com

Новости мира:Турция подготовила и приняла меры в аэропортах против распространения нового коронавируса из Китая.

Турция подготовила термальные камеры и другие меры против распространения нового коронавируса из Китая, но утверждает, что сейчас нет зафиксированных случаев заражения и пациентов, которым грозит риск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр здравоохранения Фахреттин Коджа рассказал турецкому государственному агентству Anadolu.

Как сообщалось, в Китае в результате распространения вируса уже умерло 9 человек. Власть информирует о 440 подтвержденных случаев заражения. Вирус распространился в главные города Китая, а также в США, Таиланд, Южную Корею, Японию и Тайвань.

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Новый турецкий аэропорт в Стамбуле является крупным международным центром, в прошлом году он обслужил более 50 миллионов пассажиров. Авиакомпания Turkish Airlines выполняет ежедневные рейсы в Китай, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. 

"У нас, в частности, есть карантинные комнаты и инспекционные центры в аэропорту. Наша команда в аэропортах внимательно следит за всеми пассажирами, прибывающими из Китая, особенно теми, кто испытывает трудности с кашлем, дыханием", - сообщил министр.

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Турция обустроила тепловые камеры для обследования в аэропортах в качестве превентивной меры, в то время как Всемирная организация здравоохранения не считает их необходимыми для страны, добавил министр. Вместе с тем сегодня Министерство здравоохранения Турции проведет встречу по оценке риска вируса, отметил министр

Как сообщалось, в аэропорту Рима усиливают проверки из-за китайского коронавируса.

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Китай, Турция, США, Turkish Airlines, Вирус, Фахреттин Коджа.
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