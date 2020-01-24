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Глава ОГТСУ: "Виртуальный реверс" из Польши уже начался

Глава ОГТСУ: "Виртуальный реверс" из Польши уже начался
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина начала "виртуальный реверс" газа из Польши.

Украина через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи" начала "виртуальный реверс" природного газа из Польши, ожидает его запуска из Словакии и Венгрии, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Уже начались поставки газа из Польши путем замещения ("виртуальный реверс") через ГИС "Дроздовичи", – написал он в Facebook в пятницу.

К настоящему времени объем "виртуального" импорта из Польши составляет 5,5 млн куб. м. Поскольку сейчас транзит в эту страну равен 9,1 млн куб. м, физически в Польшу будет доставлено 3,6 млн куб. м, уточнил глава ОГТСУ.

Макогон напомнил, что ранее, согласно предыдущему транзитному контракту с РФ, операции по "виртуальному реверсу" не были доступны Украине: все объемы газа должны были физически вывозиться в Польшу через "Дроздовичи", а необходимый для Украины объем, в свою очередь, - возвращаться обратно через "Германовичи". В настоящее время такие ограничения отсутствуют, страна может через "виртуальный реверс" импортировать из Польши весь объем ресурса, который физически туда идет.

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"Импорт из Польши включает в себя и импорт газа с польского LNG-терминала. То есть, уже сейчас коммерчески Украина может импортировать путем "виртуального реверса" до 9 млн куб. м в сутки или 3,3 млрд куб. м газа с польского терминала. Повторюсь: физически украинская ГТС готова принимать из Польши до 6,6 млрд куб. м в год, но пока Польша, до завершения ряда работ в своей ГТС, может поставлять физически только порядка 2 млрд куб. м", – напомнил глава оператора ГТС.

"Ожидаем, что в ближайшее время "виртуальный реверс" откроется в Словакии и Венгрии. Операторы этих стран работают над данной задачей. С нашей стороны мы уже готовы", – подытожил Макогон.

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"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны осуществляют взаимозачет.

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Газ, Польша, Сергей Макогон, ОГТСУ, Виртуальный реверс.
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