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"Теневой" рынок труда: как относятся украинцы к неофициальному трудоустройству

"Теневой" рынок труда: как относятся украинцы к неофициальному трудоустройству
20:13 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Лишь 62% украинцев получают только официальную зарплату.

Половина граждан осуждают неофициальное трудоустройство. Четверти вообще все равно. 

На сегодняшний день в Украине официально трудоустроены и получают только официальную зарплату лишь 62,2% занятых, следует из результатов опроса, проведенного Центром Разумкова.

При этом в неформальные трудовые отношения вовлечены треть украинцев: 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительное вознаграждение в "конвертах", а 20,7% работают без официального оформления (на основе устной договоренности).

Отношение украинцев к "теневому" рынку труда разделилось так:

  • 48,3% опрошенных имеют негативное отношение к существованию неформальной экономики;
  • 24,9% вообще все равно;
  • 14,1% опрошенных респондентов положительно оценили существование "теневой" занятости;
  • 12,7% признались, что трудно ответить.

Примечательно, что в существовании "теневой" экономики в Украине граждане винят в первую очередь налоговую систему. Среди трех главных причин распространения неофициальной занятости украинцы назвали следующие:

  • Репрессивный характер системы налогообложения, высокая налоговая нагрузка.
  • Недостаточное предложение на легальном рынке труда рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью, которые позволяют совмещать труд и семейные дела.
  • Низкая зарплата в случае официального оформления.

В центре отмечают, что среди граждан, принимавших участие в опросе, почти половина (48%) являются наемными работниками (81% из них работают на постоянной основе, 18,4% – на временной, а остальным было трудно ответить).

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Почти половина опрошенных (48%) назвали себя наемными работниками, 41% ответили, что вообще не работают. Все остальные – самозанятые, работодатели или работающие совладельцы предприятий.

Центр Разумкова проводил исследование 6-11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией и террористами территорий (теоретическая погрешность выборки – 2,3%).

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Работа, Трудоустройство, Опрос, Теневая экономика.
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