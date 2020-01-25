"Теневой" рынок труда: как относятся украинцы к неофициальному трудоустройству

Новости Бизнеса:Лишь 62% украинцев получают только официальную зарплату.

Половина граждан осуждают неофициальное трудоустройство. Четверти вообще все равно.

На сегодняшний день в Украине официально трудоустроены и получают только официальную зарплату лишь 62,2% занятых, следует из результатов опроса, проведенного Центром Разумкова.

При этом в неформальные трудовые отношения вовлечены треть украинцев: 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительное вознаграждение в "конвертах", а 20,7% работают без официального оформления (на основе устной договоренности).

Отношение украинцев к "теневому" рынку труда разделилось так:

48,3% опрошенных имеют негативное отношение к существованию неформальной экономики;

24,9% вообще все равно;

14,1% опрошенных респондентов положительно оценили существование "теневой" занятости;

12,7% признались, что трудно ответить.

Примечательно, что в существовании "теневой" экономики в Украине граждане винят в первую очередь налоговую систему. Среди трех главных причин распространения неофициальной занятости украинцы назвали следующие:

Репрессивный характер системы налогообложения, высокая налоговая нагрузка.

Недостаточное предложение на легальном рынке труда рабочих мест с дистанционной и неполной занятостью, которые позволяют совмещать труд и семейные дела.

Низкая зарплата в случае официального оформления.

В центре отмечают, что среди граждан, принимавших участие в опросе, почти половина (48%) являются наемными работниками (81% из них работают на постоянной основе, 18,4% – на временной, а остальным было трудно ответить).

Почти половина опрошенных (48%) назвали себя наемными работниками, 41% ответили, что вообще не работают. Все остальные – самозанятые, работодатели или работающие совладельцы предприятий.

Центр Разумкова проводил исследование 6-11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией и террористами территорий (теоретическая погрешность выборки – 2,3%).