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Опрос: украинцы определились с ключевым интеграционным направлением Украины

Опрос: украинцы определились с ключевым интеграционным направлением Украины
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Большинство украинцев считают ЕС главным интеграционным направлением для Украины.

Почти две трети граждан (64%) считают, что главным интеграционным направлением Украины должно быть вступление в ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленные в ходе пресс-конференции на тему: "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев".

Вместе с тем за вступление Украины в Евразийский экономический союз выступают 13% респондентов, а 23% определенного мнения по этому вопросу не имеют.

Отмечается, что больше всего поддерживают вступление Украины в ЕС жители западного региона (90%) и центрального (70%).

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На юге (44%) и востоке (43%) поддержка членства в ЕС тоже преобладает, но определенная часть граждан поддерживают также вступление в Евразийский экономический союз (23% на юге и 24% на востоке), значительная часть респондентов не определились по этому вопросу (33% на юге и 33% на востоке).

"После 2013 года увеличилось число граждан, которые отдают преимущество членству в ЕС, - с 46% в декабре 2013 года до 57% в декабре 2014 года, постепенно увеличиваясь до 64% в декабре 2019 года. В то же время, резко уменьшилось число сторонников вступления в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана - с 36% в 2013 году до 16% в 2014 году, продолжая снижаться до 13% в декабре 2019 года", - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

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Общенациональное исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные опросов, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.

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Украина, ЕС, Опрос, ЕЭС.
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