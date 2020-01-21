Самый высокий показатель за все время: в Украине выросло число сторонников НАТО

Новости Украины:Половина украинцев считают НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины.

51% украинцев считают, что самым лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции на тему: "101-я годовщина Соборности Украины: что больше всего объединяет и разъединяет украинцев".

Авторы исследования заявляют, что это "самый высокий процент за все время проведения опросов".

"Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ", - говорится в исследовании.

В то же время по этому вопросу существуют региональные различия: вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на западе (80%) и более половины населения в центральном регионе (54%). Зато на юге предпочитают нейтральный статус (42%), так же и на востоке (43%), при этом на востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ.

В то же время, и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно 34% и 29%) предпочитает членство Украины в НАТО.

Общенациональное исследование было проведено фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения были приведены данные опросов, проведенных в разные годы фондом "Демократические инициативы" с Центром Разумкова и Киевским международным институтом социологии.