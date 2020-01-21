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В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии

В Кремле прокомментировали возможность включения в состав РФ Украины и Белоруссии
12:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Дмитрий Песков говорит, что в Москве не обсуждали правки в Конституцию, которые помогут включить в состав РФ Украину и Белоруссию.

В Кремле заявили, что предложение внести в российскую Конституцию поправку о возможности включения в состав России Украины и Беларуси не обсуждалось.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу собственного корреспондента УНИАН в РФ прокомментировать приложение члена рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, руководителя псевдоукраинской диаспоральной организации "Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России" Богдан Безпалько о том, что в Основном Законе должно быть закреплено право на присоединение к России Украины и Беларуси.

"Я, честно говоря, не слышал об этих предложениях ничего, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как формулируются (предложения) и так далее. И в целом это до сих пор никак и нигде не обсуждалось. Поэтому я просто не могу ничего сказать, я в первый раз слышу это от вас", - сказал Песков.

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При этом он добавил, что в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ входят представители разных сфер.

"Безусловно, были наработки, были озвучены предложения, вчера мы с вами говорили, что в группе присутствуют представители из самых разных областей нашей жизни, широкое представительство в этой группе. Группа провела свои заседания, поэтому свою роль она играет", - добавил Песков.

По его словам, обсуждение сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ и информационная кампания еще предстоят.

Как сообщалось ранее, 15 января Путин огласил ежегодное послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию РФ.

Так, Путин предложил закрепить в Конституции России статус и роль Государственного совета; утвердить приоритет Конституции РФ над международными договорами; усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти; дать право Госдуме утверждать премьер-министра, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

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Кроме того, президент РФ предложил внести поправку об обязательном соблюдении критериев (гражданство и срок проживания) членами правительства, парламента и руководителями субъектов федерации и об ужесточении требований к президенту (сроки в должности).

15 декабря Путин распорядился создать рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в которую, в частности включён председатель правления псевдоорганизации "Федеральная национально-культурная автономия "Украинцы России" Богдан Беспалько. Эта организация была создана вместо ликвидированных российской властью диаспоральных организаций украинцев в России.

17 января Безпалько в комментарии изданию "Украина.ру" (структурное подразделение госагентства "Россия сегодня") заявил, что в российском Основном Законе должно быть закреплено право на присоединение к России Украины и Беларуси.

Напомним, самолеты НАТО дважды за неделю поднимались на перехват российских самолетов.

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Украина, Беларусь, РФ, Дмитрий Песков, Конституция РФ.
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