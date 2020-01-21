Помпео не исключает новых санкций против России из-за ее поддержки режима Мадуро

Новости мира:Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Россия, Китай и Куба.

Государственный департамент США не исключает введения дополнительных санкций против РФ и отдельных российских энергетических компаний из-за поддержки Москвой кровавого режима Мадуро в Венесуэле. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео во время совместной пресс-конференции в Боготе (Колумбия) с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщили в Госдепе.

"Мы не говорим (заранее – ред.) о конкретных санкциях, но каждый может в полной мере ожидать, что Соединенные Штаты еще не закончили с этим", - отметил госсекретарь США.

Таким образом он ответил на вопрос о возможности введения дополнительных санкций США против России, и в частности против компании "Роснефть", за поддержку Кремлем режима Николаса Мадуро.

"Я в полной мере надеюсь, что со стороны США будут предприняты дальнейшие действия в поддержку президента Гуайдо и венесуэльского народа", - подчеркнул Помпео.

Напомним, политический кризис в Венесуэле продолжается более года. В январе 2019-го председатель парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, был избран временным президентом страны. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его в этой должности.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают его легитимность, в частности, Россия, Китай и Куба.