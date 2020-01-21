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Щерба: Nord Stream 2 является удавкой на украинской ГТС

Щерба: Nord Stream 2 является удавкой на украинской ГТС
03:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Австрии не видят угрозы в российском газопроводе для безопасности Европы.

Австрия и Германия не видят для себя опасности в российском проекте газопровода Nord Stream 2, который на самом деле является удавкой на украинской газотранспортной системе (ГТС). Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Nord Stream 2 - это удавка на украинской ГТС. Австрия с этим не согласна, выступает одним фронтом с Германией. Они искренне не видят для себя опасности", - сказал он, комментируя вопрос о том, действительно ли в Австрии не видят угрозы в российском газопроводе для безопасности Европы в целом и Украины в частности.

По словам посла, австрийская позиция по поводу опасности "Северного потока-2" для Украины заключается в следующем: "Вам же немецкий канцлер пообещала, что без газа и без транзита вы не останетесь, поэтому верьте нам, мы не обманем".

"Здесь не проблема разного понимания, а проблема разных интересов", - подчеркнул Щерба.

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Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2". Также он заверял, что "Северный поток-2" якобы не затронет интересы Украины.

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Все по теме:

Германия, ГТС, Европа, Австрия, Опасность, Александр Щерба, Nord Stream-2.
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