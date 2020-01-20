Истребители НАТО дважды за неделю поднимались в воздух из-за самолетов РФ

Новости мира:Самолеты НАТО дважды за неделю поднимались на перехват российских самолетов.

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.

Об этом сообщило 20 января Минобороны Литвы.

"12-19 января истребители, осуществляющие воздушную полицию НАТО в странах Балтии, дважды идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

В частности 15 января авиапатруль идентифицировал летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27. Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.

Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть территории России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.

Как сообщалось, авиапатруль НАТО, миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из авиабаз, находящихся в Литве и Эстонии.