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Истребители НАТО дважды за неделю поднимались в воздух из-за самолетов РФ

Истребители НАТО дважды за неделю поднимались в воздух из-за самолетов РФ
17:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Самолеты НАТО дважды за неделю поднимались на перехват российских самолетов.

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.

Об этом сообщило 20 января Минобороны Литвы.

"12-19 января истребители, осуществляющие воздушную полицию НАТО в странах Балтии, дважды идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

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В частности 15 января авиапатруль идентифицировал летевший с основной части России в Калининградскую область пассажирский самолет Ту-134 и сопровождавшие его два истребителя Су-35 и два истребителя Су-27. Все эти истребители летели с отключенными транспондерами.

Спустя два дня истребители НАТО снова идентифицировали Ту-134, который теперь летел из Калининградской области на основную часть территории России. Его также сопровождали истребители Су-35 и Су-27, летевшие с отключенными транспондерами.

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Как сообщалось, авиапатруль НАТО, миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из авиабаз, находящихся в Литве и Эстонии.

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НАТО, Россия, Литва.
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