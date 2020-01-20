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Понедельник, 20.01.2020
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Зеленский: Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса

Зеленский: Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса
16:55 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мандата мониторинговой миссии на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании, действующим главой ОБСЕ Эди Рамой расширение мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили вопросы расширения мандата миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.

Президент, в частности, напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях в отношении ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе, а именно: о круглосуточной работе СММ, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не было разведения сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул Зеленский.

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По данным ОП, Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также подчеркнул, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ необходимо усилить.

Кроме того, стороны обсудили экономические отношения между Украиной и Албанией, в частности собеседники сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциала товарооборота.

Президент также поблагодарил Албанию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо за это", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, ранее 20 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает усилить деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ дополнительными человеческими и финансовыми ресурсами.

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16 января постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ призвал усилить технический потенциал СММ ОБСЕ для круглосуточного мониторинга, обеспечив адекватное увеличение бюджета миссии.

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ОБСЕ, Донбасс, Владимир Зеленский, Эдди Рама.
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