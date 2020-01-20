Скачать
Понедельник, 20.01.2020
Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта (Фото)
Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта (Фото)
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Цуренко покинула Australian Open, взяв сет у Барти
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 января

Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины

Глава ОБСЕ отправится с визитом на Восток Украины
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Эди Рама, председатель Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе во вторник посетит Донбасс.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама планирует во вторник посетить Донбасс.

"Очень надеюсь, что погода позволит нам завершить то, что мы себе запланировали, а именно завтра визит на Восток Украины, где я хочу посмотреть, какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах", - сказал Эди Рама во время пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Кроме того, он подчеркнул, что считает возможным и необходимым расширение мандат СММ ОБСЕ в Украине.

Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление

"Это наша общая позиция с господином министром (Пристайко - ред.), что взнос, который делают преданные своему делу сотрудники и сотрудницы СММ, является уникальным и очень важным для снижения напряженности и содействия установления мира, стабильности и безопасности. Я также разделяю с господином министром необходимость усилить эту миссию, всячески поддерживать ее за счет прежде всего надлежащего бюджета. Также надо обеспечить, чтобы СММ не только продолжала исполнять свою роль, но и усилилась, расширила свою роль за счет лучших ресурсов и лучшего технического потенциала", - пояснил председатель ОБСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ОБСЕ, Донбасс, Эди Рама, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда статус полностью заслужен: самая красивая высокогорная дорога в мире (Фото)
02 Что нельзя кушать на голодный желудок: список запрещенных продуктов
03 Mercedes-Benz E-Class признали самым комфортным автомобилем в мире
04 Фанаты раскритиковали Джорджа Мартина за анонс выхода книги "Пламя и кровь"
05 Чистота сознания и светлый ум: главные принципы правильного питания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Морозы наступают: прогноз погоды на начало недели
Скандал с &quot;прослушкой&quot; в Кабмине: за дело взялась СБУ
Скандал с "прослушкой" в Кабмине: за дело взялась СБУ
Сняли с самолета: экс-нардеп пытался выехать из Украины
Экс-нардеп пытался выехать из Украины
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Нацотбор 2020: имена участников полуфиналов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь