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В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам

В Украине готовят обращение по Донбассу к "нормандским" партнерам
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В связи с усилением обстрелов на Донбассе Украина будет связываться с партнерами по Нормандскому формату.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинская сторона будет пытаться связаться с партнерами по "нормандскому формату" (Германия, Франция, РФ) в связи с обострением ситуации на Донбассе и невыполнением боевиками минских договоренностей.

"Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ - что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов", - сказал Пристайко в понедельник во время совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании и министром по иностранным делам и делам Европы Эди Рамой.

"В первую очередь, что мы должны сделать сейчас - и вы услышали это от премьер-министра Албании - мы должны усилить миссию ОБСЕ, это касается их мандата, пребывания 24 часа в сутки, технических возможностей для того, чтобы фиксировать эти данные и требовать соблюдения", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что будет реакция на такие обстрелы с украинской стороны, которая будет пытаться срочно связываться с партнерами по Нормандскому формату. "Потому что, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают", - добавил Пристайко.

Глава МИД Украины добавил, что во время заседания ТКГ в Минске на прошлой неделе украинская сторона передала название новых трех участков для разведения, которые должны иметь прямую гуманитарную направленность для населения по обеим сторонам линии разграничения. Однако он не назвал города, в районе которых планировалось такое разведение, поскольку поступили также по три предложения от Луганска и Донецка.

"То есть сейчас на столе в Минске есть девять, фактически, участков, и работа переговорных групп - свести их все к трем, о которых договорились лидеры", - отметил Пристайко.

Как известно, 10 декабря 2019 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что участники "нормандского саммита" 9 декабря договорились о том, что новые участки разведения сил и средств на Донбассе станут гуманитарными зонами, на которых будут организованы новые пункты пересечения линии разграничения.

Работа СММ ОБСЕ на Донбассе: Пристайко сделал заявление

"Договорились о трех новых участках разведения до марта. Разведение по всей линии, как хотела Россия, не будет", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Facebook, комментируя встречу лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в Париже.

"Важный момент: эти три участка должны стать гуманитарными зонами, которые позволят обустроить переходы и переезды и улучшить жизнь людей в зоне разграничения. Должны теперь определить оптимальные варианты. И у нас будет время на подготовку", - добавил руководитель военного ведомства Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что "украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств". "Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей", - подчеркнул президент Украины.

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ОБСЕ, Донбасс, Вадим Пристайко, Нормандский формат, Нормандский саммит, ООС.
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