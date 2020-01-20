Обострение на Донбассе: Разумков надеется на помощь ОБСЕ

Новости Украины:Разумков надеется на помощь ОБСЕ в вопросе прекращения огня на Донбассе.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассчитывает на помощь ОБСЕ в вопросе прекращения огня на Донбассе.

"Мы надеемся, что при вашей помощи ОБСЕ сыграет ту ключевую роль (...), чтобы на Востоке действительно наступило перемирие, и полностью прекратились обстрелы", - сказал Разумков на встрече с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании, действующим председателем ОБСЕ Эдди Рамой в понедельник в Киеве.

По его словам, Украина особенно рассчитывает на поддержку, поскольку Албания в этом году председательствует в ОБСЕ.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет наблюдаться увеличение активности в рамках работы этой организации в вопросе решения конфликта на востоке нашего государства", - подчеркнул Разумков.

Спикер Рады также выразил благодарность за поддержку Албанией борьбы Украины за территориальную целостность и защиту национальных интересов.