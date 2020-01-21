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Опрос: поддерживают ли украинцы предоставление российскому языку статуса государственного

Опрос: поддерживают ли украинцы предоставление российскому языку статуса государственного
11:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Подавляющее большинство украинцев выступили против предоставления российскому языку статуса государственного.

Только 11,5% граждан Украины считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Как свидетельствуют презентованные во вторник в Киеве результаты социсследования, 15% респондентов полагают, что русский язык должен получить статус официального в отдельных регионах Украины.

68,5% граждан считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остаётся единым государственным. 5% - затруднились ответить.

При этом 81,1% опрошенных согласны с утверждением, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, 15,2% - с этим не согласны, 3,7%- затруднились ответить.

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Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Украинский язык, Опрос, Государственный язык, Российский язык.
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