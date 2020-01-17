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Опрос: сколько украинцев готовы участвовать в протестах

Опрос: сколько украинцев готовы участвовать в протестах
17:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:11% украинцев выражают готовность к участию в согласованных митингам.

Готовность украинцев принять участие в санкционированных митингах и демонстрациях за минувший год не изменилась и составляет 11%, а в несанкционированных уменьшилась с 4% до 2%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как отмечается в пресс-релизе, в декабре 2019 года всего в акциях социального протеста были готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. При этом наибольшее количество людей по-прежнему готовы прибегнуть к таким формам социального протеста как участие в избирательной кампании (34,1%), сбор подписей под коллективными обращениями (15,6%), санкционированные митинги и демонстрации (10,7%).

"КМИС использует заимствованный из некоторых международных проектов перечень форм протеста, включая и участие в избирательных компаниях. Вопрос о том является участие в избирательной компании формой протеста или наоборот, выполнением гражданского долга и лояльным к власти поведением, является дискуссионным. Часть избирателей принимает участие в выборах, чтобы выразить свой протест, часть - чтобы поддержать власть. Мы оставили участие в выборах в перечне форм протеста для возможности сравнения с другими как украинскими, так и международными исследованиями", - говорится в сообщении.

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Участвовать в забастовках готовы 3,6%, угрожать забастовкой и объявлять бойкот – по 2,9%, пикетировать госучреждения - 1,8%, создавать независимые от органов власти вооруженные формирования – 1%, объявлять голодовку 0,9%, захватывать здания – 0,7%. Не готовы участвовать в каких-либо акциях 49%, как и в минувшем году.

По данным КМИС, уровень готовности участвовать в акциях социального протеста вырос по сравнению с 2018 годом, когда он составил 44%. "Но… этот рост связан в основном с ростом готовности принять участие в выборах", - отмечается в пресс-релизе.

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Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается на западе Украины (61% не готовы к протестам), самый высокий – на востоке (не готовы к протестам 39%). В центре и юге не готовы к протестам 46% и 45% соответствен.

Меньше тех, кто готов участвовать в избирательной компании, на западе и в центре (20% и 34% соответственно), больше всего в Восточном регионе (49%), в Центральном - 41%. В другом значимых различий по региональному делению нет

Более половины опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (52%), среди мужчин таких 46%. Женщины несколько больше мужчин готовы участвовать в избирательных компаниях 36% против 32% и сборе подписей под коллективными воззваниями 7% против 15%. Однако мужчины больше женщин готовы участвовать в санкционированных митингах и демонстрациях 13% против 9%, угрозах забастовкой 4% против 2% и в забастовках 5% против 3%.

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Чем выше уровень образования, тем больше готовность к участию в протестах.

Также уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (50% против 43%) Среди различных видов протестов наибольшая разница наблюдается в готовности к участию в избирательной компании (городское население - 37%, сельское население - 28%), сборе подписей под коллективными воззваниями (городское население - 17%, сельское население - 12%), и участия в санкционированных митингах и демонстрациях (городское население - 12%, сельское население - 8%)

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Опрос проводился с 1 по 12 декабря 2019 года. Методом личного интервью было опрошено 2043 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме неподконтрольных правительству территорий. Опрос проводился по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.

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Украина, Протесты, Опрос, КМИС.
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