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Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе

Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе
02:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Украинский дипломат Евгений Цымбалюк проинформировал иностранные делегации о ситуации на Донбассе.

Россия продолжает использовать свою тактику шантажа, поддерживая насилие на Донбассе с целью принуждения Украины к выполнению поставленных Кремлем политических требований. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 16 января в Вене.

"Регулярное использование запрещенного "Минском" вооружения российскими марионетками свидетельствует о дальнейших планах Кремля по поддержанию насилия до тех пор, пока его политические требования не будут выполнены Украиной. Эта тактика шантажа применяется в течение последних шести лет, независимо от того, как сильно Украина демонстрировала свою готовность мирным политико-дипломатический путем положить конец начатому Россией конфликту", - заявил он.

Цымбалюк подчеркнул, что несмотря на обязательства на высшем политическом уровне, достигнутые во время саммита "нормандской четверки" в Париже, установить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня не удается, в конце 2019 года и начале 2020 года обстрелы продолжались.

Украинский дипломат проинформировал иностранные делегации, с начала 2020 году только в течение двух недель на Донбассе погибли трое украинских воинов, 18 получили ранения.

"И поскольку нарушения режима прекращения огня продолжаются, мы не видим готовности России и ее незаконных вооруженных формирований на Донбассе к прекращению насилия", - добавил он.

В 2020 году на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства выделено 192 млн грн

Глава миссии Украины в ОБСЕ также еще раз напомнил позицию правительства Украины, которая заключается в том, что дальнейший прогресс в политическом урегулировании "не может быть достигнут, пока не будет создана необходимая безопасная среда".

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Все по теме:

Украина, Россия, ОБСЕ, Донбасс, Шантаж, Насилие на Донбассе, Евгений Цымбалюк, Украина в ОБСЕ.
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