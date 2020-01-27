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В Украине сократились запасы зимнего газа

В Украине сократились запасы зимнего газа
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 21%.

Украина с 1 ноября 2019 года по 25 января 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 20,9% (на 4 млрд 541,92 млн куб. м) – до 17 млрд 241,76 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 25 января составил 48,5 млн куб. м при импорте 16,1 млн куб. м и внутренней добыче 56,7 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 25 января 2019 года на 48,1%, 25 января 2018 года – на 32,5%, 25 января 2017 года – на 66,9%, 25 января 2016 года – на 50%, 25 января 2015 года – на 78,6%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

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В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

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Газ, Нафтогаз, Запасы газа, ПХГ.
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