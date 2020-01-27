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Гончарук: Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта

Гончарук: Сезон дорожных работ должен начаться 1 марта
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.

Комплексное дорожное строительство стартует в Украине 1 марта.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал на презентации планов работы Укравтодора “Дороги UA 2020”.

"Я хочу обратиться ко всем органам государственной власти. У нас задача задекларирована - с 1 марта должно начаться масштабное строительство. То есть, настолько быстро, насколько погода нам позволит, мы должны выйти и строить", - отметил Гончарук.

Он призвал всех готовиться к максимально раннему началу сезона дорожных работ. "Мы со стороны органов государственной власти попробуем все процедуры, тендеры, бумажки, проекты завершить до этого момента. Конечно, не по всем объектам, потому что там есть определенная логика, но по достаточному количеству, для того чтобы загрузить все имеющиеся мощности", - заявил глава правительства.

По его словам, в правительстве запланировали в 2020 году отремонтировать и построить не менее 4 тыс. километров дорог местного и государственного значения. Для этого в Дорожном фонде только на этот год заложено более 66 млрд грн. "Речь не о ямочном, а о качественном ремонтне и строительстве", - подчеркнул Премьер-министр.

Новые дороги: В Укравтодоре заявили о приоритетах в строительстве мостов на 2020

Гончарук отметил, что качественные дороги Украине необходимы, ведь без них не может быть стремительного экономического роста, потому что логистика влияет на многие вещи в современном мире. "Чем быстрее мы построим хорошие дороги, тем быстрее будет расти наша экономика, тем быстрее мы сможем себе позволить повышать социальные стандарты. Дороги - это еще и рабочие места, налоги", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог - минимум 4000 километров.

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Дороги, Премьер-министр, Укравтодор, Ремонт дорог, Строительство дорог, Алексей Гончарук.
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