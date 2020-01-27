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Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария

Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В Укравтодоре рассказали о задумках по дорожному строительству в этом году.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривают три сценария дорожного строительства в Украине в зависимости от финансирования на 2020 год.

Об этом заявил председатель Укравтодора Александр Кубраков во время презентации планов работы Укравтодора "Дороги UA 2020".

"У нас есть три сценария на этот год. Сценарий первый - это исключительно Дорожный фонд: 1345 километров построенных дорог государственного значения и 3500 километров дорог местного значения. Сценарий второй - это привлечение финансирования под государственные гарантии и вероятность этого сценария - более 50%... И третий сценарий — это дополнительные источники финансирования из общего бюджета. По этому сценарию мы планируем построить и отремонтировать 4 тысячи километров дорог, 2,5 тысячи километров местных дорог", - рассказал Кубраков.

Он добавил, что механизмы внедрения последнего сценария сейчас обсуждаются в правительстве.

По словам Кубракова, несмотря на объемы финансирования, Укравтодор в 2020 году начнет масштабные строительства в каждом регионе Украины. Кроме дорог местного и государственного значения в ведомстве в этом году планируют начать строительство мостов в Запорожье, Николаеве и Кременчуге, а также завершить или начать строительство 9 объездных дорог в Украине.

Также в Укравтодоре сосредоточатся на строительстве скоростных трасс, в частности в 2020 году планируют завершить строительство скоростной трассы, которая соединит Киев и Харьков.

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Как известно, 16 января 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил Дорожную стратегию на 2020 год, согласно которой в Украине будет введено комплексное дорожное строительство. Для этого в Дорожном фонде только на этот год заложено более 66 млрд грн.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2660) о возможности предоставления в 2020 году государственных гарантий по заимствованиям "Укравтодора" для финансирования дорожных инвестиционных проектов. Сумма заимствований под госгарантии определена для Укравтодора в объеме 19,27 млрд грн.

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Кабмин, Дорога, Укравтодор, Автодорога, Александр Кубраков.
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