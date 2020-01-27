Криклий о ситуации в Украине: Дорожная война - это отдельный вызов

Новости Украины:В Министерстве инфраструктуры подсчитали, сколько людей погибло в ДТП в 2019 году.

За 2019 в дорожно-транспортных происшествиях погибли около 4 тысяч украинцев.

Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что за прошлый год в Украине произошло 160 тысяч ДТП. Помимо 4 тысяч погибших в этих ДТП, Криклий вспомнил о 32 тысячах пострадавших в происшествиях на дорогах.

По словам Криклия, с момента авиакатастрофы в Тегеране, которая забрала жизни 170 человек, на дорогах погибло на порядок больше людей.

Также министр рассказал, что аварии очень негативно влияют на экономику Украины. Странна теряет 2% ВВП в год.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% Валового внутреннего продукта", - сказал Криклий.