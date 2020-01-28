Госказначество: Дефицит госбюджета-2019 превысил 78 млрд грн

Новости Бизнеса:Государственный бюджет Украины в 2019 году сведен с дефицитом 78,05 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за 2019 год сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн, в том числе по общему фонду - 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн, такие уточненные обнародовало Госказначейство на сайте.

В первые дни этого года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в минувшем году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит госбюджета-2019 был практически полностью профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначального бюджетного задания.

В начале января 2020 года Министерство финансов сообщало о том, что по оперативным данным Государственного казначейства, общий дефицит бюджета в 2019 году достиг 72,4 млрд грн (что по оценке составляет около 1,8% ВВП).

Напомним, по данным Госказначейства, доходы государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2019 года составили 998,2 млрд, что на 3,4% или на 35,2 млрд грн меньше плана (1 033,5 млрд грн). В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли 7,6% или на 70,1 млрд грн.