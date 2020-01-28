В Минфине сообщили, на сколько вырос госдолг Украины

Новости Бизнеса:Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн или 84,36 млрд долларов.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

Согласно приведенным данным, в декабре объем госдолга вырос на 1,9% в долларовом эквиваленте, на 0,4% - в гривневом эквиваленте.

По информации Минфина, колебание показателя долга обусловлено, в частности, укреплением гривни.

Также сообщается, что на начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.

Справка. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.