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В Украине в прошлом году закрылось 507 отделений банков

В Украине в прошлом году закрылось 507 отделений банков
10:10 Сегодня Телеграф bank.gov.ua Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Активнее всего закрывали отделения ПриватБанк и Ощадбанк, а открывал - ПУМБ.

За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 — с 8509 до 8002 отделений. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Активнее всего закрывали отделения государственные банки. Ощадбанк за год закрыл 303 отделения (осталось 2327). ПриватБанк закрыл 93 отделения (осталось 2021).

Далее с большим отрывом идут частные банки с иностранным капиталом: УкрСиббанк с 284 отделениями (-16 отделений), Райффайзен Банк Аваль с 496 (-7), Сбербанк (-5).

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В то же время ПУМБ, принадлежащий Ринату Ахметову, за год открыл 28 новых отделений.

Всего, по состоянию на 1 января 2020 года, в Украине насчитывается 75 действующих банков.

Напомним, на понедельник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,33 грн/$.

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НБУ, ПриватБанк, Банки, Ощадбанк, ПУМБ.
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