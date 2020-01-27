В Украине в прошлом году закрылось 507 отделений банков

Новости Бизнеса:Активнее всего закрывали отделения ПриватБанк и Ощадбанк, а открывал - ПУМБ.

За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 — с 8509 до 8002 отделений. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Активнее всего закрывали отделения государственные банки. Ощадбанк за год закрыл 303 отделения (осталось 2327). ПриватБанк закрыл 93 отделения (осталось 2021).

Далее с большим отрывом идут частные банки с иностранным капиталом: УкрСиббанк с 284 отделениями (-16 отделений), Райффайзен Банк Аваль с 496 (-7), Сбербанк (-5).

В то же время ПУМБ, принадлежащий Ринату Ахметову, за год открыл 28 новых отделений.

Всего, по состоянию на 1 января 2020 года, в Украине насчитывается 75 действующих банков.

Напомним, на понедельник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,33 грн/$.