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Кабмин разработал план по борьбе с незаконным производством табачных изделий

Кабмин разработал план по борьбе с незаконным производством табачных изделий
11:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:План мероприятий по незаконному производству табачных изделий.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд проектов закона Украины, а также проектов постановлений, в частности об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Об этом сообщает Кабмин на сегодняшнюю повестку дня.

Так, чиновники планируют рассмотреть ряд проектов закона, в частности, о внесении изменений относительно участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Закон Украины "О почтовой связиˮ и в статью 452 Таможенного кодекса Украины.

Кроме того, планируется к рассмотрению проект указа президента Украины о присвоении имени Дмитрия Вишневецкого 12 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины и уточнения некоторых наименований.

Также в правительстве планируют рассмотреть проекты постановлений о внесении изменений в перечень товаров, помещения которых в таможенный режим переработки на таможенной территории Украины запрещается, некоторые вопросы въезда/выезда граждан Украины на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того правительство планирует утвердить бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год.

Правительство также планирует рассмотреть проекты распоряжений, в частности, об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года, об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

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Также планируется одобрить концепции реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий в части увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии и утверждения Национального плана увеличения количества зданий с близким к нулевому уровню потребления энергии.

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