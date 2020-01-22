В Украине предлагают увеличить акциз на табачные изделия

Новости Украины:Авторы инициативы говорят, что таким образом можно будет защитить детей от никотиновой зависимости.

Повышение в Украине акцизной ставки на сигареты, электронные сигареты и табачные изделия для электронных систем нагрева уменьшит их доступность для детей и подростков, защитив их от никотиновой зависимости.

Об этом на пресс-конференции заявила руководитель Украинского центра контроля над табаком общественной организации "Життя" Лилия Олефир.

"Повышение налогов на табачные изделия и другие устройства для курения - однозначно выгодная политика для страны, которая позволяет уменьшить распространенность курения и получить дополнительные поступления в бюджет. Налогообложение электронных сигарет и увеличение акциза на табачные изделия для нагрева поможет сделать эти вредные товары дороже, чтобы прежде всего детям было сложнее их купить", - сказала она.

Как сообщила эксперт со ссылкой на Европейский опрос учащейся молодежи относительно употребления алкоголя и наркотических веществ (ESPAD) 2019 года, в Украине становятся популярными альтернативные способы употребления табака. Более половины (50,5%) опрошенных подростков хотя бы раз в жизни пробовали электронные сигареты, а 19% регулярно их курят. Об опыте использования устройств для нагрева табака сообщили 7,4% респондентов, или каждый 13-й школьник.

При этом, как отметил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский, безопасность электронных устройств для курения не доказана.

"Использование электронных систем доставки никотина угрожает здоровью людей, а особенно детей, вызывая никотиновую зависимость и нарушая работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы. Для уменьшения курения новых устройств необходимо также ограничивать рекламу, регулировать их состав и запретить вкусовые добавки, а также делать эти товары максимально непривлекательными", - подчеркнул он.

16 января Верховная Рада приняла два связанных законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В частности, законопроекты предполагают повышение ставки акциза на табачные изделия для нагрева в 2021 году до 1454,33 грн за 1000 штук (сейчас сумма акциза - 342 грн). Ежегодно ставка акциза будет повышаться на 20% до 2024 года, достигнув 2516,54 за 1000 штук.